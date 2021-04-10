"14 لاعبا".. غيابات بالجملة في الترجي والمولودية قبل المباراة الحاسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ضربت الإصابات والغيابات صفوف الترجي التونسي وشقيقه مولودية الجزائر فيل مواجهتهما معاً في السادسة من مساء اليوم السبت في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمن الترجي الصعود لدور الـ 8 بعد تصدره المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتاج المولودية إلي التعادل فقط للتأهل بدون النظر إلي نتيجة الزمالك وتوينجيت التي تقام في نفس الوقت.

وأعلن الموقع الرسمي للترجي في الساعات الأولى من صباح اليوم - السبت - استبعد 9 لاعبين من قائمة الفريق التونسي لأسباب مختلفة.

وتأكد غياب محمد علي اليعقوبي بسبب عقوبة الإيقاف، بعد تلقيه 3 بطاقات صفراء والإيفواري سدريك جبو والثنائي الجزائري محمد أمين توجاي إلياس شتي،وويليام توجي ومحمد علي بن رمضان، وحمدي النقاز وغيلان الشعلالي لاعب خط الوسط و فوسيني كوليبالي.

وقال المدرب المساعد لفريق الترجي مجدي تراوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد أمس الجمعة غياب الثلاثي حمدي النقاز وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان المهددين بالحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويفقد فريق المولودية خمسة لاعبين على رأسهم الحارس فريد شعال بواقع ثلاثة للإصابة واثنين للإيقاف.

وأكد عبد الناصر ألماس رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس في تصريحات لبرنامج "استديو الكرة" الذي يبث عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى الوطنية الجزائرية أن الفريق سيفقد خدمات عبد الحق عبد الحفيط ونبيل لعمارة بسبب الإصابة، والحارس فريد شعال وبلال بن علجية لإحالتهما على المجلس التأديبي لسوء السلوك وارتكابهما تصرفات غير رياضية فيما لا يزال نبيل سعدو نجم الفريق متأثراً بإصابته.