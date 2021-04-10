مسؤول سابق في الزمالك: "بريزنتيشن" دفعت مقدم عقد كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التي تدير الزمالك سابقاً، أن شركة "برزنتيشن"، هي أول من قامت بالوقوف ومساندة نادي الزمالك في السنوات الأخيرة.

وكان إبراهيم عبدالله قد تقدم باستقالته مؤخراً بسبب خوض الزمالك مباريات دوري سوبر السلة رغم القرار الذي صدر على هامش مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وتعاقد الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون، لخلافة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال إبراهيم عبدالله في تصريحات لبرنامج "نمبر 1" عبر قناة النهار "أول شريك رئيسي وقف بجوار الزمالك كان برزنتيشن، أقدم لهم التحية، تعاملنا معهم على أنهم شريك للزمالك".

وتابع "أشكر جميع مسؤولي الشركة على ما قدموه من دعم لنادي الزمالك".

وأضاف "عندما كنا في حاجة للمال ونعاني من أزمة، كنا نتواصل مع برزنتيشن ونحصل منهم على دفعة من الـ61 مليون المتبقية لنا مقدماً وقبل أن يكون الموعد قد استحق للحصول على تلك الأموال".

وشدد "مازال هناك أموال لنا عند برزنتيشن، لكن الشركة وقفت بجوار الزمالك، ويجب أن نشكرهم على ما قدموه لنا من دعم".

وصرح "هل تعلموا من سدد مقدم تعاقد كارتيرون؟.. شركة برزنتيشن، لم يكن هناك رجل أعمال أو أحد الشخصيات العربية، برزنتيشن هي من تحملت مقدم التعاقد".

واختتم "شروط التعاقد كانت أن يحصل على مقدم حوالي شهر، لم يكن لدينا سيولة مادية، تواصلت مع مسؤول بالشركة، قلت له –زكي احنا مزنوقين-، قام بصرف مبلغ 2 مليون 850 ألف جنيه تحت حساب إعلانات قناة الزمالك، وقمنا بسداد مقدم عقد كارتيرون".