"بسبب صدمة كوليبالي"..الترجي: الشعباني قد يجازف لمفاجأة المولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إن تشكيل الفريق لمواجهة المولودية بدوري أبطال أفريقيا قد يشهد مفاجأة .

ويستضيف الترجي الذي ضمن التأهل لدور الـ 8 لبطولة دوري أبطال افريقيا مولودية الجزائر في السادسة من مساء اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات .

وأضاف حساب الترجي أن إصابة نجم الفريق فوسيني كوليبالي بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 قد يدفع معين الشعباني المدير الفني للفريق للمجازفة باللاعب غيلان الشعلالي .

وأعلن المدرب المساعد لفريق الترجي مجدي تراوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد أمس الجمعة غياب الثلاثي حمدي النقاز وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان المهددين بالحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

وقال تراوي :"لا يمكننا المجازفة بهم ثم نفتقدهم في مباراة مهمة في دور الثمانية".

وأكد الموقع الرسمي للترجي في الساعات الأولى من صباح اليوم - السبت - استبعد 9 لاعبين من قائمة المباراة وهم:محمد علي اليعقوبي بسبب عقوبة الإيقاف، بعد تلقيه 3 بطاقات صفراء والإيفواري سدريك جبو والثنائي الجزائري محمد أمين توجاي إلياس شتي،وويليام توجي ومحمد علي بن رمضان، وحمدي النقاز وغيلان الشعلالي لاعب خط الوسط وكوليبالي.