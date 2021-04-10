"بموافقة النصر".. مصدر لمصراوي: الأهلي يطلب نقل مباراة الكأس للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر، أن النادي الأهلي طلب نقل مباراة كأس مصر أمام فريق النصر، إلى القاهرة بدلاً من الإسكندرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق النصر في دور الـ32 من بطولة كأس مصر في الرابع عشر من أبريل الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي طلب مواجهة النصر بكأس مصر يوم 14 أبريل في القاهرة بدلاً من الاسكندرية".

وأضاف: "الأهلي أرسل خطاب رسمي للتأكيد علي رغبته في خوض المباراة بالقاهرة توفيرا للجهد والوقت، وأكد أيضا في خطابه أن نادي النصر يرحب هو الاخر بإقامتها في القاهرة توفيرا للنفقات".

واختتم المصدر تصريحاته: "نادي النصر سبق وأن خاطب اتحاد الكرة الأسبوع الماضي وبشكل رسمي وطلب أن تقام المباراة في القاهرة وليس الاسكندرية، خاصة وأن الفريقين ينتميان لمحافظة القاهرة".