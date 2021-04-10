الكلاسيكو الـ45.. هل يكون الأخير لميسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تستضيف أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، مساء اليوم السبت، لقاء كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وقد تكون مباراة اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة، هي الأخيرة بالنسبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الكتالوني.

ويظل حتى هذه اللحظة، مصير تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني، غامضاً، حيث ينتهي عقد ليونيل ميسي بنهاية الموسم الجاري مع الفريق الكتالوني.

ولم يحسم النجم الأرجنتيني موقفه بشأن البقاء أو الرحيل عن برشلونة، حتى بعد أن رحل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق، السبب الرئيسي في أزمة النجم الأرجنتيني مع البارسا، وحل محله خوان لابورتا صديق ميسي والذي صرح علانية في رغبته في بقاء ميسي، إلا أن القرار الأول والأخير سيعود إلى النجم الأرجنتيني.

ويخوض ميسي الكلاسيكو رقم 45 له في تاريخ مشاركاته في أحد أهم المباريات حول العالم، ودائماً ما كان للنجم الأرجنتيني بصمة في كل مباراة يخوضها ضد النادي الملكي.

ولعب ميسي أول كلاسيكو له مع برشلونة أمام ريال مدريد في 19 نوفمبر عام 2005، ومنذ ذلك الوقت، خاض الأرجنتيني 44 مباراة، سجل خلالهم 26 هدفاً (أفضل هداف في تاريخ الكلاسيكو) وصنع 14 أخرين.

ومن جانبه، أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أنه لا يرغب في أن يكون كلاسيكو الغد أمام برشلونة هو الأخير للنجم الأرجنتيني.

وقال زيدان عن إمكانية أن يكون الكلاسيكو هو الأخير لميسي: "أتمنى أن يبقى هناك في برشلونة، وهذا جيد".