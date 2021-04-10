"مسار إجباري".. تعرف على فرص الزمالك في الصعود لدور الـ 8 لدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يلتقي الزمالك وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بتوينجيت السنغالي في السادسة من مساء اليوم على ستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة، وكل آماله مرتبطة بالفوز مع خسارة مولودية الجزائر من الترجي.

ويستضيف الترجي نظيره الجزائري في نفس الموعد على ستاد رادس وهو يسعى للحفاظ على صدارة المجموعة.

وضمن الترجي التأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال بعدما تربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المولودية المركز الثاني بثمان نقاط، ثم الزمالك 5 نقاط، وأخيرًا توينجيت 4 نقاط.

ومع وجود 11 احتمال لنتيجة المباراتين، الزمالك وتوينجيت والترجي والمولودية يبقى الزمالك في حاجة لسيناريو واحد فقط وهو هزيمة المولودية وفوزه على توينجيت، بينما يتأهل الفريق الجزائري بـ 10 سيناريوهات.

المسار الإجباري

فوز الزمالك على تونجيت بأي نتيجة وخسارة المولودية من الترجي بأي نتيجة يعني وصول الفارس الأبيض والفريق الجزائري إلى النقطة رقم 8 ولكن ممثل مصر يتفوق في المواجهات المباشرة حيث تعادل في القاهرة سلبياً وفاز في الجزائر 2-0 وهو ما يعني صعوده للدور التالي.

فرص المولودية

يصعد فريق المولودية في حالة تعادل الزمالك مع تونجيت أو خسارته من تونجيت دون النظر لنتيجة لمباراته مع الترجي ويصعد في الحالات التالية أيضا:

1- فوز الزمالك فوز المولودية

2- تعادل الزمالك فوز المولودية

3- خسارة الزمالك فوز المولودية

4- فوز المولودية فوز الزمالك

5- تعادل المولودية فوز الزمالك

6- فوز الزمالك تعادل المولودية

7- تعادل الزمالك تعادل المولودية

8- تعادل الزمالك خسارة المولودية

9- خسارة الزمالك وخسارة المولودية

10 - خسارة الزمالك تعادل المولودية

الجدير بالذكر أن الأهلي وسيمبا صعدا رسمياً من المجموعة الأولى وصندوانز وشباب بلوزداد من المجموعة الثانية وضمن الترجي والوداد وحوريا كوناكري الصعود من المجموعتين الثالثة والرابعة .