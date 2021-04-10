اخبار الرياضه

التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يستعد الإسباني لاستضافة غريمه التقليدي ، مساء اليوم السبت على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ضمن منافسات الأسبوع 30 من .

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، ويأتي ريال مدريد خلفه برصيد 63 نقطة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وغائب عن صفوفه العديد من اللاعبين أبرزهم سيرجيو راموس، رافائيل فاران وإيدين هازارد، بينما تعتبر صفوف النادي الكتالوني كاملة.

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة:

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

تشكيل برشلونة المتوقع:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجين.

خط الدفاع: أوسكار مينيجويزا، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليه.

خط الوسط: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، سيرجينيو ديست، جوردي ألبا.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ليونيل .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا