التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يستعد ريال مدريد الإسباني لاستضافة غريمه التقليدي برشلونة، مساء اليوم السبت على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ضمن منافسات الأسبوع 30 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، ويأتي ريال مدريد خلفه برصيد 63 نقطة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وغائب عن صفوفه العديد من اللاعبين أبرزهم سيرجيو راموس، رافائيل فاران وإيدين هازارد، بينما تعتبر صفوف النادي الكتالوني كاملة.

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة:

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

تشكيل برشلونة المتوقع:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجين.

خط الدفاع: أوسكار مينيجويزا، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليه.

خط الوسط: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، سيرجينيو ديست، جوردي ألبا.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ليونيل ميسي.