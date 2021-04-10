شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفظ برقم مميز عن باقي أندية مصر في مواجهات الأندية ‏السنغالية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل فريق تونجيث السنغالي ضيفاً على نظيره الزمالك، بملعب القاهرة ‏الدولي مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الختامية لمرحلة ‏المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.‏‎

الزمالك يحتاج للفوز بأي نتيجة مع انتظار تفوق الترجي في ملعبه ‏برادس على حساب مولودية الجزائر، كي يتأهل الفارس الأبيض إلى ‏ربع النهائي ويحجز مقعده مع الثمانية الكبار‎.‎

ويعتبر الزمالك هو النادي المصري الوحيد الذي لم يعرف التعثر مطلقاً ‏على ملعبه أمام الفرق السنغالية من بين جميع مشاركات الأندية المصرية ‏في البطولات القارية‎.‎

وكان الأهلي قد تلقى خسارة صاعقة على يد جان دارك السنغالي بهدفين ‏مقابل هدف في افتتاح مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا نسخة ‏‏2002 من قلب ملعب القاهرة‎.‎

كما لم يتمكن فريق مصر للمقاصة من تحقيق الفوز في القاهرة على ‏جينراسيون فوت السنغالي بإياب الدور التمهيدي لرابطة دوري الأبطال ‏نسخة 2017 مكتفياً بتحقيق تعادل سلبي أطاح به مبكراً من السباق ‏القاري‎.‎

وخلال مواجهات الزمالك أمام الأندية السنغالية بالقاهرة استطاع الفريق الأبيض الفوز بثلاثية على حساب فريق نديامبور في ربع ‏نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس نسخة 2000، كذلك عبور عقبة جينيراسيون فوت ‏السنغالي والتفوق عليه بهدف نظيف بملعب السلام في القاهرة في إياب ‏دور الـ 32 من النسخة الماضية من دوري الأبطال.‏