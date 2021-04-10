شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفظ برقم مميز عن باقي أندية مصر في مواجهات الأندية السنغالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يحل فريق تونجيث السنغالي ضيفاً على نظيره الزمالك، بملعب القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.
الزمالك يحتاج للفوز بأي نتيجة مع انتظار تفوق الترجي في ملعبه برادس على حساب مولودية الجزائر، كي يتأهل الفارس الأبيض إلى ربع النهائي ويحجز مقعده مع الثمانية الكبار.
ويعتبر الزمالك هو النادي المصري الوحيد الذي لم يعرف التعثر مطلقاً على ملعبه أمام الفرق السنغالية من بين جميع مشاركات الأندية المصرية في البطولات القارية.
وكان الأهلي قد تلقى خسارة صاعقة على يد جان دارك السنغالي بهدفين مقابل هدف في افتتاح مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا نسخة 2002 من قلب ملعب القاهرة.
كما لم يتمكن فريق مصر للمقاصة من تحقيق الفوز في القاهرة على جينراسيون فوت السنغالي بإياب الدور التمهيدي لرابطة دوري الأبطال نسخة 2017 مكتفياً بتحقيق تعادل سلبي أطاح به مبكراً من السباق القاري.
وخلال مواجهات الزمالك أمام الأندية السنغالية بالقاهرة استطاع الفريق الأبيض الفوز بثلاثية على حساب فريق نديامبور في ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس نسخة 2000، كذلك عبور عقبة جينيراسيون فوت السنغالي والتفوق عليه بهدف نظيف بملعب السلام في القاهرة في إياب دور الـ 32 من النسخة الماضية من دوري الأبطال.
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