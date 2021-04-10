شكرا لقرائتكم خبر عن ‏تحدد مصير الزمالك .. القنوات الناقلة لمباراة الترجي ومولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تتوجه أنظار عشاق وأنصار نادي الزمالك صوب ملعب حمادي العقربي برادس، لمتابعة مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، في السادسة من مساء اليوم السبت بالتزامن مع مواجهة الفارس الأبيض مع تونجيث السنغالي، بمنافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

الزمالك يحتاج إلى الفوز على تونجيث وخسارة المولودية على يد الترجي من أجل بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل قناة بي ان سبورتس +4 مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر عبر شاشتها المشفرة في الموعد سالف الذكر، كما تذيع قناة تونس الأرضية المباراة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف كل من الترجي صاحب الصدارة والنقاط الشعر والمولودية الوصيف بـ 8 نقاط.