شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ يمنح الزمالك بشرى سارة قبل مواجهة الترجي ومولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد الزمالك اليوم السبت لمباراة قوية أمام تونجيت السنغالي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، كما تقام مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر في الوقت نفسه.

وكان الزمالك قد دخل النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بوجه شاحب متناسب تمامًا مع سلسلة الأزمات الإدارية التي يمر بها منذ خسارة القارة السمراء أمام الأهلي المصري.

ووقع الفارس الأبيض في مجموعة ضمت إلى جواره الترجي التونسي، ومولودية الجزائر وأخيرًا تونجيت السنغالي.

ولم يحقق الزمالك إلا انتصارًا واحدًا في هذه النسخة من دوري أبطال إفريقا، إذ انتهت مباراته أمام مولودية الجزائر في بداية مشوار الفريقين بالتعادل السلبي، كما انتهت مباراة الزمالك وتونجيت أيضًا بالنتيجة نفسها، في الوقت الذي خسر فيه الزمالك على يد الترجي في الجولتين الثالثة والرابعة ليبتعد عن فرصة التأهل، ولكنه بعث الأمل من جديد بعد انتصاره على المولودية في الجوالة الخامسة.

بعد فوز الفارس الأبيض على مولودية الجزائر أصبح الفارق بين الفريقين هو 3 نقاط فقط، فالأبيض في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، والمولودية في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وأصبح سيناريو التأهل الوحيد للزمالك ليس فقط الفوز في مباراة الليلة أمام تونجيت السنغالي، ولكن يجب أيضًا أن يفوز الترجي على مولودية الجزائر ليعطي الزمالك بطاقة التأهل.

وقد منح التاريخ بشرى سارة للزمالك في التأهل، إذ أن الترجي التونسي لم يخسر على ملعبه أمام أندية الجزائر في الألفية الجديدة إلا مرة واحدة فقط أمام وفاق سطيف عام 2014، وتعادل مرة واحدة في 2010 أمام الفريق نفسه.

كما حقق الترجي أكبر فوز له أمام الأندية الجزائرية في دوري أبطال إفريقيا في عام 2011، وتحديدًا خلال المواجهة أمام منافسه الليلة مولودية الجزائر التي حسمها بنتيجة 4-0.