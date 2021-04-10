شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب على كلوب عدم إشراك محمد صلاح أمام أستون فيلا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخوض نادي ليفربول اليوم السبت مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نظيره أستون فيلا، قبل 4 أيام فقط من مواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد تلقى هزيمة بثلاثية مقابل هدف وحيد، سجله النجم المصري محمد صلاح في الشوط الثاني، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في المباراة التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويحتاج ليفربول حاليًا للفوز بثنائية نظيفة على ريال مدريد على ملعب أنفيلد من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهو ما يعني حاجة المدير الفني يورجن كلوب للدخول في اللقاء بكامل قوته مع الحفاظ على لاعبيه من التعرض للإرهاق.

ويعتبر أهم لاعبي الريدز هذا الموسم هو محمد صلاح في ظل هبوط مستوى كل من ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو وغياب فيرجيل فان دايك للإصابة، لذا فربما على المدرب الألماني إراحة النجم المصري أمام أستون فيلا لكي يضمن وصوله إلى لقاء ريال مدريد في كامل قوته.

قرار إراحة صلاح ربما يدعمه فكرة فقدان ليفربول الفرصة للقتال على أي لقب سوى دوري أبطال أوروبا ما يجعل الأهمية الأكبر لمباراة ريال مدريد إلا أن سببًا آخر قد يدفع كلوب للدفع باللاعب في مواجهة أستون فيلا وهي رغبة المدرب في ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تحسبًا لخسارة البطولة الأوروبية التي أصبح فيها حاليًا مهددًا.

وفي حالة عدم قدرة ليفربول على ضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال وكذلك خسارة البطولة فسيعني غيابه عن المنافسة الأوروبية الكبرى الموسم المقبل، ولذلك تداعيات قد تصل إلى رحيل عدد من نجومه وعلى رأسهم محمد صلاح نفسه.

كلوب أمام خيارين أحلاهما مُر اليوم أمام أستون فيلا، فيما قد يلجأ إلى حل وسط بإشراك النجم المصري في جزء من اللقاء قبل تغييره في الشوط الثاني لإراحته.