شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يكشف عن جزئية يتفوق فيها الزمالك على الأهلي وباقي أندية دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن جزئية تفوق فيها نادي الزمالك على نظيره الأهلي وجميع الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم 2020-2021.

ونشر الكاف إحصائية بالأندية أصحاب أعلى معدل تمريرات صحيحة في نصف ملعب الخصم حتى نهاية الجولة الخامسة من دور المجموعات، وهي القائمة التي تصدرها الزمالك بـ 1211 تمريرة، متفوقًا على الأهلي الذي حل ثانيًا بـ 995.

وجاء نادي سيمبا التنزاني، متصدر المجموعة الأولى، والتي ضمت الأهلي أيضًا، في المركز الثالث بـ957 تمريرة صحيحة.

وكان سيمبا قد تلقى هزيمة من النادي الأهلي، أمس الجمعة، بهدف نظيف في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بهدف نظيف سجله اللاعب محمد شريف.

في المقابل، يدخل الزمالك مباراة مصيرية، اليوم السبت، أمام تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة، إذ يحتاج الفارس الأبيض للفوز فقط دون سواه من النتائج، كما يحتاج لتحقيق نادي الترجي التونسي انتصارًا على ضيفه مولودية الجزائر كذلك، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.