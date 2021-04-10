«الحكم المصري» يثير أزمة قبل قمة الأهلي والزمالك.. واتحاد الكرة يصدر بيانًا رسميًا بشأن الأزمة.. والزمالك يتحدى: متمسكون

الشارقة - اميمة ياسر - تشهد الأوساط الرياضية المصرية حالة من الجدل، إثر قرار اتحاد كرة القدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري والمقررة يوم 18 أبريل الجاري، بحكام مصريين، عكس المتعارف عليه منذ سنوات بالاعتماد على حكام أجانب للقاءات القمة.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا أكد فيه على موقفه والتمسك بحكام مصريين لمباراتىّ القمة المقبلتين بين الأهلى والزمالك بالدورى.

بدوره، أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، أن هناك دعما كاملا من جانب إدارة النادي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها مساء اليوم السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية مع قناة نادي الزمالك أن هناك حالة من التركيز من جانب الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الفوز، مشددا على أن الفريق لا ينشغل بنتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر، ولكن نتمنى فوز الترجي من أجل المساهمة في تأهل الزمالك. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وعن ملف مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقبلة، أشار هشام إبراهيم إلى أن هناك تمسكا من جانب إدارة الزمالك بتولي حكام أجانب اللقاء، ورفض اقتراحات اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين، موضحا أن ذلك لا يعني التقليل من التحكيم المصري ولكن حساسية المباراة نظرا للمنافسة القوية بين الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز، ورفع الضغط عن التحكيم المصري من جانب الجماهير وغلق حالة الجدل.

«مجاهد»: وضع طبيعي.. والفار موجود

قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، إن السبب وراء إصرار اللجنة على إسناد مهمة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري العام، إلى حكام مصريين، ترجع إلى أن هذا هو الوضع الطبيعي، فالحديث عن مباراة في منتصف الموسم خلال شهر رمضان الكريم وبدون جماهير، وليس هذا فقط، بل في ظل توفر تقنية حكم الفيديو، بالإضافة إلى تألق الحكام المصريين في الفترة الأخيرة، بالكثير من اللقاءات الدولية في أفريقيا والعالم.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية الجمعة، مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة «الأولى»، أن التحكيم المصري عاد إلى مكانته الطبيعية، ولذلك من الطبيعي أن يحاولون كلجنة استثمار هذا الأمر، مؤكدا أنه آن الأوان ليتم إغلاق صفحة الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات الدوري والمسابقات المحلية.

وعن البيانات الصادرة من الأهلي والزمالك، التي أوضحت إصرارهم على التمسك بالاستعانة بحكام أجانب، أوضح رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، أنه مع احترامه الكامل لقيمة الناديين الذين ليس الأكبر في مصر فقط بل على مستوى المنطقة العربية بأكملها والقارة الأفريقية، لكن هذا لا يمنع أن المسألة الفنية واختيار من يدير المباريات، هو حق أصيل للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع: «وعلى فكرة أحنا لا خاطبنا دول ولا هنخاطب دول تبعتلنا حكام أجانب، وكان القرار من الأول أن اللي هيحكم مبارتي الأهلي والزمالك بالدوري حكام مصريين».