شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن ملعب مباراة النصر في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي قرار اتحاد الكرة المصري بشأن ملعب مباراة النصر في كأس مصر ، بعدما سبق وطلب الناديين إقامة المباراة في القاهرة.

وشهدت الأيام الماضية مخاطبات رسمية من جانب الأهلي والنصر لاتحاد الكرة لإقامة مباراتهما معاً بكأس مصر في القاهرة وليس الإسكندرية.

وأرسل نادي النصر خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يطلب فيه إقامة مباراة الأهلي يوم 14 أبريل الجاري في دور الـ32 في كأس مصر بالقاهرة بدلاً من الإسكندرية.

وأرجع نادي النصر طلبه إقامة مباراة الأهلي بالقاهرة لرغبته في توفير النفقات والجهد ، خاصة وأن المباراة ستكون ثاني أيام شهر رمضان المُعظّم ومن الأفضل إقامتها في القاهرة خاصة إذا إرتضى الطرفين ذلك.

وشدد نادي النصر على أنه فتح خط اتصالات مع إدارة الأهلي لإقامة المباراة بالقاهرة ورحب مسئولو القلعة الحمراء بالقكرة لاسيما وأن الناديين ينتميان لمحافظة القاهرة.

وجاء إتفاق الأهلي مع النصر بشكل مكتوب حيث أرسلت إدارة القلعة الحمراء هي الأخرى خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة رحّبت فيه بفكرة مواجهة النصر في القاهرة بدلاً من إرهاق اللاعبين بالسفر للإسكندرية في ظل موافقة الطرفين على ذلك.

ويتطلع الأهلي والنصر للحصول على موافقة اتحاد الكرة بإقامة مباراتهما بالقاهرة في ظل الإتفاق والتفاهم بين الناديين على ذلك بشكل مكتوب ورسمي .

ويرى مسئولو الأهلي والنصر أن إقامة مباريات أخرى في كأس مصر خارج القاهرة يأتي بسبب انتماء طرفي مثل هذه المبارايات لمحافظتين مختلفتين ولأن الناديين لم يطلبا اللعب سوياً في القاهرة كما هو الحال في واقعة الأهلي والنصر.

ويستعد الاهلي لمباراة سيمبا التنزاني في التاسعة من مساء غداً ، الجمعغة، بإستاد الاهلي في السلام ضمن ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وضمن الاهلي وسيمبا التأهل لربع نهائي بطولة أفريقيا التى يحمل المارد الأحمر لقبها.

وأغلق الاهلي ملف بطولة أفريقيا بعدما فاز على سيمبا التنزاني أمس بهدف نظيف في ختام دور المجموعات وبدأ الأحمر التفكير في مباراة النصر.