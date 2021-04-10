شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتل المركز الأول فى التصنيف العالمى لسلاح السيف للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مصر فى إحتلال المركز الأول فى التصنيف العالمى لسلاح السيف للناشئين برصيد 267 نقطة، وذلك فى ظل فوز المنتخب بالميدالية الذهبية فى منافسات الفرق ببطولة العالم التى تستضيفها مصر حاليا.

حقق منتخب مصر للشباب للسلاح إنجازا تاريخيا بعد تتويجه بذهبية منافسات الفرق لسلاح السيف ببطولة العالم للشباب والناشئين، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل 2021، وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفرق والذهبية الأولى أيضا لمصر في بطولات العالم للشباب.



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ومثل المنتخب الوطني للشباب فى منافسات الفرق لسلاح السيف كل من مازن العربي، إياد معروف، أدهم معتز، زياد نوفل.

ويقود المنتخب المدير الفني ماهر حمزة والمدربين شريف البكري وخالد شريف ومحمود جندية والمشرف على المنتخبات أحمد نبيل.

وتغلب منتخب الشباب المصنف رقم 5 عالميا على منتخب روسيا المصنف رقم 3 عالميا في النهائي بنتيجة 45-38 ليتوج الفراعنة بالميدالية الذهبية وروسيا على الميدالية الفضية وفرنسا على الميدالية البرونزية.

وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز على منتخب أمريكا المصنف رقم 1 عالميا وبطل العالم في إنجاز تاريخي بنصف النهائي بنتيجة 45-31.

بينما تأهل منتخب مصر لنصف النهائي بعد الفوز على بولندا في ربع النهائي بنتيجة 45-37، بينما تأهل شباب الفراعنة لربع النهائي بعد الفوز على منتخب هونج كونج في دور ال16 بنتيجة 45-32.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.