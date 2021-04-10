شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة راتب "مساعد" أحمد مجاهد في اتحاد الكرة إلى 24 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، زيادة راتب حاتم سرور مساعده بالجبلاية إلى 30 ألف جنيه راتب شهري ، تصل إلى 24 ألف بعد خصم الضرائب، وهو ما تسبب في أزمة بين الموظفين مؤخرا.

وأسند رئيس لجنة التطبيع باتحاد الكرة عدة ملفات إلى حاتم سرور منها تولي الإدارة الفنية خلفا لمحمود سعد ، و الإشراف على لجنة شئون اللاعبين على الرغم من أنه كان يتولى منصب مدير مكتب رئيس اتحاد الكرة ، والمكتب الفني.

وشهد اتحاد الكرة الفترة الأخيرة، الاستغناء عن أكثر من موظف بالجبلاية منهم عمال نظافة لا تتخطي رواتبهم 2000 جنيه ، بداعي توفير النفقات.

في سياق مغاير، تقدم الدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة، بشكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ضد اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية بعد قرار إقالته ومنعه من دخول مقر الاتحاد، بجانب تجميد مستحقاته.

واستند محمود سعد فى شكواه إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، سبق وأشاد بجهوده مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لتطبيق أحدث الطرق والوسائل العلمية لتطوير المواهب.

كما تلقى المدير الفني السابق لاتحاد الكرة خطابا من إدارة تنمية المواهب بالفيفا، يحمل توقيع ارسين فينجر رئيس التطوير وستيفن مارتينز المدير الفني، جاء فيه: "نحن في الفيفا متحمسون للعمل معك ومع الاتحاد المصري لكرة القدم، كجزء من النظام العالمي "ايكو" لتحليل تطور أداء اللاعبين وتطبيق البرامج المخصصة لتحليل وأداء وقياس تطور المراحل السنية"، قبل أن تتم إقالته.