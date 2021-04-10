شكرا لقرائتكم خبر عن التونسى شكرى الواعر: الزمالك وضع نفسه فى "مأزق".. والترجى يلعب على اسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شكرى الواعر حارس مرمى الترجى التونسى السابق، أن فريق الزمالك هو من وضع نفسه فى مأزق حتى الجولة الأخيرة فى المباراة التى سيخوضها فى السادسة مساء اليوم أمام تونجيث السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الواعر فى تصريح لبرنامج " بى أون تايم " الذى يذاع عبر شاشة أون تايم سبورتس 1، إن الترجى التونسى سيخوض مباراة مولودية الجزائر اليوم للعب من اجل اسمه وتحقيق نتيجة إيجابية دون الإلتفات لما يقال، متمنيا وصول فريقه إلى النهائيات.

قبل مباراة اليوم، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الترجي صدارة المجموعة بـ 10 نقاط ثم مولودية الجزائر يأتي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأخيرا تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

فريق الزمالك يدخل مباراة اليوم، وأمامه سيناريو وحيد للتأهل للدور المقبل، وهو ضرورة تحقيق الفوز أمام تونجيث بإستاد القاهرة، وانتظار فوز الترجي على مولودية الجزائر بإستاد رادس، ليصبح الترتيب النهائي للمجموعة وقتها، الترجي بالمركز الأول بـ 13 نقطة والزمالك بالمركز الثاني بـ 8 نقاط متفوقا على مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد في المواجهات المباشرة بعد التعادل في القاهرة والفوز في الجزائر، وأخيرا يأتي تونجيث بالمركز الرابع بـ 4 نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارتيرون مباراة الزمالك وتونجيث بتشكيل مكون من محمود جنش في حراسة المرمي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام في الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي في وسط الملعب وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومحمود شيكابالا ومروان حمدي في الهجوم.

فى المقابل يخوض فريق تونجيث السنغالي، آخر مبارياته بالنسخة الحالية لدوري الأبطال الليلة أمام الزمالك، بعد مشوار حافل بدء بتفجير مفاجأة بإقصائه فريق الرجاء الرياضي المغربي من الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات، بالفوز عليه بركلات الترجيح.