شكرا لقرائتكم خبر عن التونسى شكرى الواعر: الزمالك وضع نفسه فى "مأزق".. والترجى يلعب على اسمه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد شكرى الواعر حارس مرمى الترجى التونسى السابق، أن فريق الزمالك هو من وضع نفسه فى مأزق حتى الجولة الأخيرة فى المباراة التى سيخوضها فى السادسة مساء اليوم أمام تونجيث السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقال الواعر فى تصريح لبرنامج " بى أون تايم " الذى يذاع عبر شاشة أون تايم سبورتس 1، إن الترجى التونسى سيخوض مباراة مولودية الجزائر اليوم للعب من اجل اسمه وتحقيق نتيجة إيجابية دون الإلتفات لما يقال، متمنيا وصول فريقه إلى النهائيات.
قبل مباراة اليوم، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الترجي صدارة المجموعة بـ 10 نقاط ثم مولودية الجزائر يأتي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأخيرا تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.
فى المقابل يخوض فريق تونجيث السنغالي، آخر مبارياته بالنسخة الحالية لدوري الأبطال الليلة أمام الزمالك، بعد مشوار حافل بدء بتفجير مفاجأة بإقصائه فريق الرجاء الرياضي المغربي من الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات، بالفوز عليه بركلات الترجيح.