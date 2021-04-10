شكرا لقرائتكم خبر عن جنش مستمر في حراسة مرمى الزمالك أمام تونجيث ..و"العريس" البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك التواجد بالتشكيلة الأساسية لفريقه، حيث سيحرس عرين الأبيض في لقاء تونجيث السنغالي المقرر له السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، استمرار جنش فى تشكيلة الزمالك أمام تونجيث، مع تواجد محمد أبو جبل على مقاعد البدلاء، وذلك بعد ساعات قليلة من احتفال الأخير بعقد قرانه.

وجاء قرار كارتيون بعد تألق جنش الملفت في لقاء مولودية الجزائر، ودوره الكبير في تحقيق الفوز من خلال الحفاظ على نظافة شباكه أمام هجمات الفريق الجزائري، لينال ثقة كارتيرون ويقرر استمراره في المباريات المقبلة.