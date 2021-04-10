يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والباطن في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم السبت 10-4-2021، لحساب الجولة 25.

يحل نادي الشباب ضيفًا ثقيلًا على الباطن في ملعب الأخير، وعينه على تحقيق الانتصار بأي ثمن من أجل استغلال هدية نادي الاتحاد الذي فاز على المتصدر “الهلال”، أمس لحساب الجولة الحالية.

ويتواجد نادي الشباب في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 45 نقطة بالتساوي مع الثاني “الاتحاد”، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “الهلال”.

وحقق نادي الشباب 13 انتصار حتى الآن في الدوري السعودي هذا الموسم، وتعادل في 6، وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 47 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، بينما اهتزت شباكه 31 مرة.

على الجهة المقابلة، عاد نادي الباطن إلى النفق المظلم من جديد بعد تعرضه للخسارة الثانية على التوالي في الجولة الماضية أمام “النصر”.

وكان الباطن قبل جولتين يسير في سلسلة من النتائج الإيجابية (3 انتصارات، وتعادلين)، قادوه إلى الخروج من منطقة الهبوط، قبل أن يصبح مهددًا بالعودة للسقوط فيها من جديد.

ويقبع الباطن في المركز الـ13 بجدول الترتيب، ويمتلك في جعبته 28 نقطة، ويفصله نقطة واحدة فقط عن أولى المراكز المهددة بالهبوط والتي يتواجد فيه فريق “ضمك” الفائز على النصر أمس.

وتنقل مباراة الشباب والباطن على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:55 بتوقيت جرينتش، 17:55 بتوقيت مصر، 18:55 بتوقيت السعودية.

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