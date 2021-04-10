يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 10-4-2021، لحساب الجولة 31.

فاز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على آرسنال في ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة السابقة من الدوري الانجليزي الممتاز، ولكن قد لا تكون العودة إلى آنفيلد لإستضافة استون فيلا اليوم بالأمر الجيد خاصة وان آخر 6 انتصارات للفريق في المسابقة المحلية كانت خارج الديار.

وتعرض ليفربول للخسارة أمام ريال مدريد في منتصف الأسبوع ضمن ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا؛ وسيبحث الريدز اليوم عن رد اعتباره لفريق استون فيلا بعد خسارته بنتيجة (7-2) في مباراة الدور الأول من الموسم الجاري، لمواصلة استفاقته المحلية سعيًا وراء خطف بطاقة التأهل إلى التشامبيونزليج الموسم المقبل.

وذلك قبل العودة إلى منافسات دوري ابطال اوروبا من جديد يوم الاربعاء القادم، حيث سيستقبل ريال مدريد في إياب ربع النهائي.

في المقابل، لا يزال استون فيلا متشبث بطموحات المشاركة في دوري ابطال اوروبا، أو على الأقل الدوري الأوروبي “اليورباليج” الموسم المقبل، خاصة بعد انتصاره في الجولة الماضية على فولهام، مع إمتلاكه مباراة مؤجلة.

ويتواجد استون فيلا في المركز التاسع بجدول الترتيب وفي رصيده 44 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المركز السابع والمؤهل إلى الدوري الأوروبي، ويفصله 8 نقاط عن المركز المؤهل إلى دوري ابطال اوروبا.

وتذاع مباراة ليفربول واستون فيلا على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما تذاع على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

ويدير مباراة ليفربول واستون فيلا الحكم الانجليزي “بول تيرني”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت الامارات.

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