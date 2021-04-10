شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: أتواصل مع حراس الزمالك.. وطالبتهم بتوجيه المنافسة لصالح الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر السبق، أنه على تواصل مع حراس مرمى الفريق الأبيض الثلاثة محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد والاتصال هاتفيا بكل حارس والاطمئنان عليه وتصفية الخلافات بينهم خلال الفترة الحالية.

وأوضح عبد الواحد السيد خلال ندوة الخليج 365، أنه شهد تضخيم كبير في أزمة بين الحارس محمد أبو جبل ومحمود جنش خلال الفترة الماضية ولكن الأمر بسيط للغاية وتم حل الامر خلال الحديث معهم والان خلال التدريبات الحراس الثلاثة يشجعون بعضهم البعض و عدم الحديث عن الخلفات نهائيا.

وأشار عبد الواحد السيد، إلى أنه تحدث معهم بشكل فردى ـ وطالبهم بالتركيز فى التدريبات وعدم الضغط على كل منهم حتى لم يقع في الأخطاء خلال المباريات القادمة والاهتمام بالحارس الذى سوف يشارك في اللقاءات ومساندته.

وتحدث عبد الواحد السيد، عن الضغط الذى يتعرض له على شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز بسبب انتقال رمضان صبحى أيضا إلى الفريق الأزرق، منذ بداية الموسم وجاءت العلاقة بينهما بسبب الارتباط الأسرى المتواجد بين اللاعبين، مؤكدا أن شريف إكرامى يوضع تحت المراقبة من قبل جمهور الأهلى وهذا الأمر يضعه تحت ضغط كبير ويؤدى إلى الوقوع فى الأخطاء خلال المباريات، رغم أن الحارس لم يكن لديه ذنب فى انتقال رمضان صبحى من الأهلى إلى بيراميدز.

ولفت عبد الواحد السيد، إلى أن شريف إكرامى رحل عن فريق الأهلى بسبب عدم المشاركة بصفه أساسية، وإعلانه الرغبة في الرحيل منذ فترة طويلة وهذا حق مشروع لدى اللاعبين.