شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد يشكو اللجنة الثلاثية للفيفا بعد إقالته وتجميد مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة، بشكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ضد اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية بعد قرار إقالته ومنعه من دخول مقر الاتحاد، بجانب تجميد مستحقاته.

واستند محمود سعد فى شكواه إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، سبق وأشاد بجهوده مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لتطبيق أحدث الطرق والوسائل العلمية لتطوير المواهب.

كما تلقى المدير الفني السابق لاتحاد الكرة خطابا من إدارة تنمية المواهب بالفيفا، يحمل توقيع ارسين فينجر رئيس التطوير وستيفن مارتينز المدير الفني، جاء فيه: "نحن في الفيفا متحمسون للعمل معك ومع الاتحاد المصري لكرة القدم، كجزء من النظام العالمي "ايكو" لتحليل تطور أداء اللاعبين وتطبيق البرامج المخصصة لتحليل وأداء وقياس تطور المراحل السنية"، قبل أن تتم إقالته.