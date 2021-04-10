شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسام حسن هداف يحلق بعيدا عن القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خارج القطبين، لا تأتي النجومية والشهرة ببساطة، فالأمر يحتاج مزيداً من الجهد لتعبر عن نفسك على أرض الملعب وتلفت الأنظار، وهو ما نجح في تحقيقه حسام حسن هداف سموحة المنتقل مؤخراً إلى أهلي طرابلس الليبي، بعدما أظهر مهارة مميزة كانت سبباً في التحاقه بالمنتخب الوطني في المعسكر الأخير الذي أقيم في ختام تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

لم يستطع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، تجاهل موهبة هداف سموحة الذي فرض نفسه على القائمة بعدما رفع رصيده من الأهداف في الايجيبشن ليج إلى 8 أهداف خلال مشاركاته في 14 مباراة بالموسم الجاري فقط ليتصدر قائمة الهدافين قبل أن يرحل إلى الدوري الليبي.

وأعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة إعارة ثنائى الفريق الأزرق محمد الترهونى وحسام حسن إلى نادى أهلى طرابلس الليبى لمدة 4 أشهر بعد الاتفاق على كل البنود التعاقدية على أن يعود الثنائى للموج الأزرق بداية الموسم المقبل.

وكان مسئولو أهلى طرابلس قد عقدوا جلسة ودية مع فرج عامر منذ أسبوع بناء على طلب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الليبى الذى طلب التعاقد مع اللاعبين وهو ما وافق عليه رئيس سموحة وأحمد سامى المدير الفنى للفريق.

وسبق حسام حسن 4 لاعبين في الاحتراف في أهلى طرابلس وهم عمر جمال لاعب الإسماعيلي السابق الذي لعب لأهلي طرابلس لمدة 6 أشهر منذ يونيو 2013، وأحمد حسن مكي لاعب سموحة السابق انتقل لأهلي طرابلس في نفس التوقيت، ولكنه استمر لمدة عام، وانتقل بعدهما أيمن حفني لاعب الجيش السابق والزمالك الحالي لنفس الفريق في نوفمبر 2013 لمدة 6 أشهر، وأسامة عزب لنفس الفريق لمدة 6 أشهر منذ نهاية 2014.



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