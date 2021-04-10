شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام تونجيث.. أوباما وشيكابالا وحمدى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره تونجيث السنغالي في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك نجح في إحياء آماله وتحقيق الفوز على مولودية الجزائر في الجولة الماضية، على ملعب الأخير، بهدفين دون رد.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارتيرون مباراة الزمالك وتونجيث بتشكيل مكون من محمود جنش في حراسة المرمي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام في الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي في وسط الملعب وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومحمود شيكابالا ومروان حمدي في الهجوم.

الزمالك يحتاج للفوزالليلة علي تونجيث مع فوز الترجي علي مولودية الجزائر لكي ينجح الزمالك في خطف بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الرابعة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 5 نقاط جمعها من 5 مباريات فيما يحتل الترجي المركز الأول برصيد 10 نقاط يليه مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، في حين ان التعادل بين الترجي والمولودية يعبر بالفريقين الي دور الـ 8 وخروج الزمالك من البطولة.

فى المقابل يخوض فريق تونجيث السنغالي، آخر مبارياته بالنسخة الحالية لدوري الأبطال الليلة أمام الزمالك، بعد مشوار حافل بدء بتفجير مفاجأة بإقصائه فريق الرجاء الرياضي المغربي من الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات، بالفوز عليه بركلات الترجيح.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق تونجيث السنغالي 425 ألف يورو فقط، طبقا لموقع ترانسفير ماركت، ومن المنتظر أن يدخل تونجيث اللقاء بتشكيل مكون من، باي سيسيه في حراسة المرمى، وعبدولاي ديوب ومامادو سيك ومالك ندوي وبابي سو في الدفاع وبابا ساكو وإبراهيما ماني وبابي نداي في الوسط، وجبريل سيلا وبول باسيني وبايي ديوب في الهجوم.