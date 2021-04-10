شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يترقب عرضين من تركيا والمجر فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت احدى شركات تسويق اللاعبين استعدادها لجلب عروض احتراف لأكرم توفيق لاعب وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد المستويات الطيبة التي قدمها اللاعب في الفترة الأخيرة رفقة فريقه ومنتخب مصر الأولمبي، واكتسابه الخبرات الكافية التي تؤهله للاحتراف في أوروبا.

أكد مصدر أن شركة التسويق الرياضي تنوي جلب عرضين احتراف لأكرم توفيق أحدهما تركي والآخر مجري، رافضة الإفصاح عن هوية الأندية لحين وصول العرضين بشكل رسمي إلى إدارة الأهلي، وتحديد موقفهما من بيع اللاعب أو التمسك باستمراره في صفوف القلعة الحمراء.

ولا يشارك أكرم توفيق مع الأهلي بصفة أساسية في ظل وجود الثلاثي حمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج، ورغم إجادته في الأوقات التي يشارك فيها إلا أنه يبتعد عن المشاركة الأساسية، بخلاف أنه يجيد اللعب في مركز وسط الملعب والظهير الأيمن.