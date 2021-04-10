"شيكابالا أساسياً".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام توينجيت السنغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة توينجيت السنغالي.

ويستضيف الزمالك في السادسة مساء اليوم السبت، توينجيت ضمن الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، ويحتاج للوصول للنقطة رقم 8، منتظراً خسارة المولودية ليتفوق الزمالك بفضل المواجهات المباشرة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام.

الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد.

ثلاثي قبل المهاجم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالرازق "شيكابالا".

الهجوم: مروان حمدي.