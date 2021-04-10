بالمواعيد والقنوات.. دليلك لمتابعة الزمالك وتوينجيت.. وصدام الترجي والمولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد الزمالك لخوض مباراة مصيرية في مشواره بدوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، وعينه على ملعب استاد رادس حيث مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر.

ويحتاج الزمالك للفوز على توينجيت السنغالي في مباراة الجولة السادسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، بجانب خسارة المولودية لكي يحجز بطاقة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

ويستضيف الزمالك نظيره توينجيت في استاد القاهرة الساعة الـ6 مساء اليوم السبت، بينما يستضيف الترجي نظيره المولودية في نفس الموعد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، ويحتاج للوصول للنقطة رقم 8، منتظراً خسارة المولودية ليتفوق الزمالك بفضل المواجهات المباشرة.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة الزمالك وتوينجيت، على التردد الأرضي لقناة "اون تايم سبورتس" بشكل مجاني.

وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة على القناة الأرضية في الساعة الـ5 مساءً، بقيادة الإعلامي تامر صقر ومعه ثلاثي التحليل أيمن يونس ومحمد فضل وعبدالظاهر السقا.

ويعلق على المباراة أرضياً، المعلق الرياضي حاتم بطيشة.

وفضائياً، من المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، ويتولى علي محمد علي مهمة التعليق على المباراة بالقناة القطرية.

وتنقل قناة "بي إن سبورتس 4" مباراة الترجي ومولودية الجزائر، على أن يتولى محمد بركات مهمة التعليق على أحداث اللقاء.