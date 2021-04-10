بالمواعيد والقنوات الناقلة| كلاسيكو الأرض..صلاح للثأر من تريزيجيه..ومصطفي لكسر الصيام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد اليوم السبت مباريات نارية وعلى الصعيدين الأفريقي والأوروبي بأكثر من 30 مباراة متنوعة أهمها مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الأسباني.

ويبدأ اليوم الحافل بمواجهة الأستاذ والتلميذ التي تجمع الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر يونايتد بمثله الأعلى الأرجتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

البريميرليج أيضاً سيشهد صراعاً مصرياً بين محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا في مواجهة الفريقين التي يسعي فيها الريدز للثأر من هزيمته المذلة 2-7 في الدوري الأول.

مصطفي محمد أيضاً مهاجم جالاتا سراي التركي سيكون أمام تحدي أخر مع فريقه لكسر صيام تهديفي في تركيا وصل لخمس مباريات بواقع 4 مع ناديه ومباراة مع منتخب مصر .

الزمالك الذي يواجه تونجيت أيضاً سيكون قلبه في مواجهة ضيفه السنغالي وعقله في رادس لمتابعة مواجهة الترجي والمولودية الجزائري من أجل التأهل لدور الـ 8.

ويختتم اليوم يمواجهة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة لتكون أهم المباريات كالتالي:

المباراة: مانشستر سيتي ×ليدز يونايتد .. الساعة: 1:30 م .. القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1

المباراة: ليفربول ×استون فيلا .. الساعة: 4 م .. القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1

المباراة: الترجى ×المولودية .. الساعة: 6 م .. القناة الناقلة: بى ان سبورت 4 HD

المباراة: الزمالك ×توينجيت .. الساعة: 6 م .. القناة الناقلة: بى ان سبورت 6 HD

المباراة: جالاتا سراي ×فاتح كاراجومروك .. الساعة: 6 م .. القناة الناقلة: لايوجد.

المباراة: كريستال بالاس × تشيلسي .. الساعة: 6:30 م .. القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1

المباراة: الوداد ×بترو اتليتكو .. الساعة: 9 م .. القناة الناقلة: بى ان سبورت 4 HD

المباراة: حوريا كوناكري × كايزر تشيفز .. الساعة: 9 م .. القناة الناقلة: بى ان سبورت 6 HD

المباراة: ريال مدريد ×برشلونة .. الساعة: 9م .. القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1