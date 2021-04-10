يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 10-4-2021، لحساب الجولة 31.

يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره ليدز يونايتد على ملعب الاتحاد، في مباراة مرتقبة وحماسية، ستجمع بين المعلم “مارسيلو بيلسا”، بالتلميذ “بيب جوارديولا” خارج الخطوط.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على على بوروسيا دورتموند منتصف الأسبوع الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، ليصبحوا بخسارة وحيدة حتى الآن في آخر 35 مباراة تنافسية، (31 انتصار، 3 تعادلات).

وفي الدوري الانجليزي فاز مانشستر سيتي في آخر 3 مباريات بعد الخسارة امام “مانشستر يونايتد”، وسيتطلع رجال جوارديولا إلى تحقيق الفوز على ليدز يونايتد من أجل الابتعاد أكثر بالصدارة.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 74 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه “مانشستر يونايتد”، مع الأخذ في الاعتبار ان السيتيزنس لعب مباراة زائدة.

على الجهة المقابلة، حقق ليدز يونايتد انتصارين متتاليين في الدوري الانجليزي، ما جعله يبتعد بشكل كبير عن منطقة الهبوط، ليقترب بشكل كبير من ضمان البقاء مع الكبار.

ويقبع ليدز يونايتد في المركز الـ11 وفي رصيده 42 نقطة بالتساوي مع العاشر آرسنال، وبفارق 16 نقطة عن منطقة الهبوط، ويفصله نقطتين عن صاحب المركز التاسع “أستون فيلا” الذي سيواجه ليفربول اليوم لحساب الجولة الحالية.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي “حسن العيدروس”، كما تذاع على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

ويدير مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد الحكم الانجليزي “أندريه مارينر”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت الامارات.

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