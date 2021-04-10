شكرا لقرائتكم خبر عن «برج خليفة» يحتفي بالبطولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفى برج خليفة - البرج الأطول في العالم - ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، من خلال تقديم عرض ضوئي مميز على واجهته حمل شعار النسخة ال 12 من البطولة.

يأتي العرض بمبادرة من شركة إعمار العقارية وهي مطور أساليب الحياة العصرية الشريك لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، والداعم الدائم لفعالياته.

وبادرت الشركة المطوّرة لبرج خليفة إلى تقديم العرض للجمهور الموجودين في محيط برج خليفة مساء الخميس، في رسالة تؤكد الحاضنة المجتمعية الكبيرة التي تتمتع بها رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات.