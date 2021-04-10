شكرا لقرائتكم خبر عن هجن الرئاسة والعاصمة تواصل تألقها بختامي المرموم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

تواصلت على تحفة ميادين الهجن العربية في المرموم، أمس الجمعة، فعاليات المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 بالمرموم، من خلال تحديات السيارات للحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وكانت مسافة السباق 8 كيلومترات.

وشهدت الفترة المسائية إقامة 16 شوطاً للسيارات، ونجح شعار هجن الرئاسة في مواصلة مشوار تألقه من خلال مهرجان ختامي المرموم، وأكد المضمر محمد زيتون المهيري مجدداً على تميزه من خلال تقديمه ل(فزعة) على قمة الحول في الشوط الرئيسي الأول لتهدي السيارة (مرسيدس) إلى الشعار الأحمر في توقيت قدره 12:09:6 دقائق.

وفي ثاني الأشواط للحول المفتوح فازت الشاهينية لهجن العاصفة بالمركز الأول وحصدت سيارة رينج روفر، وكان التألق في الشوط الثالث للزمول من نصيب (شاهين) لهجن العاصفة، وفي الشوط الرابع فازت (الشاهينية) لهجن العاصفة.

الفترة الصباحية

شهدت الفترة الصباحية إقامة 16شوطاً للسيارات لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول، وكان شعار هجن الرئاسة حاضراً من خلال الأشواط الأربعة الرئيسية، حيث قاد المضمر علي جميل الوهيبي (أمجاد) إلى قمة الحول في الشوط الرئيسي، أما الشوط الثاني الذي خصص للزمول فقد حازت شعار هجن الرئاسة بطولته بواسطة (عنيد).

وواصلت هجن الرئاسة تألقها بصدارة الشوط الثالث للحول، وتمكنت (هملولة) لهجن الرئاسة من حسم المعركة القوية مع المتنافسات، وأكملت(هملولة) الرباعية بإحراز المركز الأول في رابع الأشواط للحول.

تحديات السبت

وتشهد تحفة الميادين في المرموم، اليوم السبت، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وذلك على مدار 6 أشواط، كما تشهد الفترة المسائية إقامة 12شوطاً للسيارات، وفي المقابل تقام في الفترة الصباحية 18 شوطاً بواقع 8 أشواط للإنتاج (سيارات)، و10 أشواط للمحليات والمهجنات (سيارات).