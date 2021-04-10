شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا مديراً فنياً للاتحاد المصري لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

التقى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم نيلو فينجادا المدرب البرتغالي الشهير في حضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد في مقر الاتحاد، وذلك للتفاوض حول تفاصيل تولي المدرب البرتغالي مهمة المدير الفني للاتحاد.

وكان فينجادا قد وصل القاهرة بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم للتفاوض حول تولي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالاً كبيرة لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة.