نقل دي روسي إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

نقل القائد السابق لفريق كرة القدم الإيطالي، دانييلي دي روسي، الذي يعمل حالياً ضمن الطاقم الفني للمنتخب الأول إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس «كوفيد- 19»، الشهر الماضي، خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وفقاً لوسائل إعلامية إيطالية.

وأصيب دي روسي، لاعب وسط روما السابق، وأحد الأكثر تمثيلاً لمنتخب إيطاليا على مر العصور، بـ 117 مباراة، بالعدوى مع ثلاثة آخرين من الطاقم ولاعبين عدة في معسكر المنتخب خلال التوقف الدولي.

ويتلقى دي روسي (37 عاماً) الرعاية في معهد مكافحة الأمراض المعدية كإجراء احترازي.

وختم دي روسي مشواره في الملاعب بعد 18 عاماً في يناير/كانون الثاني 2020، بعد فترة قصيرة مع فريق «بوكا جونيورز» الأرجنتيني، وانضم الشهر الماضي إلى الجهاز الفني لمدرب الفريق الإيطالي روبرتو مانشيني.