شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى مهمة حسم المصير بدوري أبطال أفريقيا أمام تونجيث الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية بشكل عام، ونادي الزمالك بشكل خاص، لملعب استاد القاهرة، مع دقات الساعة السادسة مساء اليوم، لمتابعة انطلاق مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قبل مباراة اليوم، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الترجي صدارة المجموعة بـ 10 نقاط ثم مولودية الجزائر يأتي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأخيرا تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

فريق الزمالك يدخل مباراة اليوم، وأمامه سيناريو وحيد للتأهل للدور المقبل، وهو ضرورة تحقيق الفوز أمام تونجيث بإستاد القاهرة، وانتظار فوز الترجي على مولودية الجزائر بإستاد رادس، ليصبح الترتيب النهائي للمجموعة وقتها، الترجي بالمركز الأول بـ 13 نقطة والزمالك بالمركز الثاني بـ 8 نقاط متفوقا على مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد في المواجهات المباشرة بعد التعادل في القاهرة والفوز في الجزائر، وأخيرا يأتي تونجيث بالمركز الرابع بـ 4 نقاط.

على الصعيد الفني، تحدث الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، مع اللاعبين وطالبهم بالحفاظ على المستوى والأداء الذى ظهر به الفريق فى لقاء المولودية الأخير، مشددا على ضرورة التركيز في لقاء تونجيث فقط دون النظر لنتيجة مباراة الترجي والمولودية، مؤكدا أن تقديم أداء جيد أمام بطل السنغال وحصد الثلاث نقاط سيجعل الجماهير البيضاء فخورة باللاعبين بغض النظر عن نتيجة لقاء تونس ومصير التأهل للدور المقبل من عدمه.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارتيرون مباراة الزمالك وتونجيث بتشكيل مكون من محمود جنش في حراسة المرمي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام في الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي في وسط الملعب وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومحمود شيكابالا ومروان حمدي في الهجوم.

فى المقابل يخوض فريق تونجيث السنغالي، آخر مبارياته بالنسخة الحالية لدوري الأبطال الليلة أمام الزمالك، بعد مشوار حافل بدء بتفجير مفاجأة بإقصائه فريق الرجاء الرياضي المغربي من الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات، بالفوز عليه بركلات الترجيح.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق تونجيث السنغالي 425 ألف يورو فقط، طبقا لموقع ترانسفير ماركت، ومن المنتظر أن يدخل تونجيث اللقاء بتشكيل مكون من، باي سيسيه في حراسة المرمى، وعبدولاي ديوب ومامادو سيك ومالك ندوي وبابي سو في الدفاع وبابا ساكو وإبراهيما ماني وبابي نداي في الوسط، وجبريل سيلا وبول باسيني وبايي ديوب في الهجوم.