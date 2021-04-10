شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب تقريرا عن النصر قبل مواجهته فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، معاونيه بتحضير تقرير عن مشوار فريق النصر في دوري الدرجة الثانية ومحاولات جمع أكبر قدر من المعلومات عن الفريق، من أجل دراسته جيدا قبل الماراة التي ستجمعهما يوم 14 أبريل في دور الـ32 لكأس مصر.

ويرغب موسيماني في معرفة تفاصيل كافية عن فريق النصر وأسلوب لعبه وأبرز اللاعبين في صفوفه، قبل المواجهة التي ستجمعهما ، خشية من مفاجآت الكأس ومن أن يتسبب الفريق المغمور في إحراج لاعبي الأهلي، لاسيما أن موسيماني يخطط للعب بالعناصر الاحتياطية من أجل إراحة العناصر الأساسية قبل مباراة قمة الدوري ضد الزمالك.

وكشفت تقارير صحفية، عن طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، مسئولى الأحمر ضرورة الاتفاق مع بيتر شالولايل مهاجم صن داونز الجنوب أفريقى لتدعيم مركز المهاجم الصريح في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة " kickoff " المتخصصة فى تغطية أخبار الكرة الأفريقية، إن موسيماني يكافح للعثور على هداف منتظم بعدما فشل كل من مروان محسن ووالتر بواليا وصلاح محسن ومحمد شريف مهاجمى الأهلى فى حل أزمة التهديف، خاصة أنهم يساهموا فى تسجيل الأهداف حتى الآن.