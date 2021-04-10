شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فريق الإرادة والتحدي لصعودهم للدوري الممتاز للكرة الطائرة جلوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرمت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن مركز إسنا بالأقصر وممثلة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، أبطال فريق الإرادة والتحدى للكرة الطائرة جلوس، بمناسبة صعودهم للدورى الممتاز، وجهدهم وادائهم المشرف فى البطولة وحصولهم على المركز الثانى فى دورى الترقى لفرق دورى الدرجة الأولى، وأختيار فرق التصعيد للدورى الممتاز للكرة الطائرة جلوس الذى ينظمه الإتحاد البارلمبى للكرة الطائرة جلوس بمحافظة بورسعيد فى الفترة من 20 مارس حتى 25 مارس الماضى .

وخلال التكريم، أشادت السلايمي بأداء الفريق مؤكده أنهم أثبتوا للجميع أنه بالإرادة والجهد يمكن تحدى أصعب الظروف و بالعمل المستمر يمكن تحقيق الأهداف مؤكداً أن الدولة والقيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بذوى الإحتياجات الخاصة ورعايتهم وتقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم لدمجهم فى المجتمع باعتبارهم قوة فاعلة وهامة ولديهم قدرة على الابداع فى مختلف جوانب الحياة .

كما هنأت النائبة زينب السلايمي المسئولين عن الفريق، الدكتور حسام القاضي رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد حامد نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد يوسف ابو الحجاج مدير إداري الفريق، وأحمد محمد سيد أمين الصندوق، والكابتن مجدي بهيج مدرب فريق الأرادة والتحدي، على حصول الفريق علي المركز الثاني التى حققها الفريق فى البطولة . لافته إلى أنه خلال المرحلة القادمة سيتم العمل على توفير كافة الإحتياجات اللازمة والأنشطة لرفع أداء الفريق، ودعمها المستمر لهم وحل جميع مشاكلهم ومتطلباتهم وعرضها علي المسئولين، للوصل إلي أعلي المستويات نحو مستقبل أفضل للشباب .