شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري.. ثورة فى القاع وصحوة بالمقدمة وهدوء بوسط الجدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب الدوري المصري العديد من المتغيرات بعد العودة من التوقف الدولي الذي استمر لمدة أسبوعين بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، حيث أدت النتائج الجديدة إلى إعادة ترتيب مواقع بعد الفرق سلبياً وإيجابياً وفقاً للنتائج.

ثورة في القاع

حالة ثورة شهدها قاع الجدول بعد خوض مباريات الجولة 18، حيث نجحت بعض الفرق في إعادة ترتيب أوضاعها خلال فترة التوقف مثل الإسماعيلي الذي عاد إلى طريق الانتصارات مع إيهاب جلال ليحقق مفاجأة بالفوز على المصري بهدفين مقابل هدف، وكذلك نجح وادي دجلة في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من البنك الأهلي بعد الفوز برباعية مقابل هدفين، وفي الوقت نفسه فاز الطلائع على الجونة براعية نظيفة.

نتائج تلك الجولة أعادت ترتيب قاع الجدول حيث، احتل الانتاج الحربي مؤخرة الجدول، بينما جاء الاسماعيلي في المركز الـ 17 وفي المركز الـ 16 جاء البنك الأهلي، وتراجع المقاولون للمركز الـ 15، ويعلوه وادي دجلة في المركز الـ 14 ثم الطلائع في المركز الـ 13.

هدوء في وسط الجدول

في وسط الجدول بدا الأمر أكثر هدوءاً بين الفرق بعد تعادل سموحة مع غزل المحلة وفوز أسوان على إنبي، وجاء ترتيب الفرق من المركز الخامس وحتى المركز الـ 12 كالتالي: بيراميدز، المقاصة، سموحة، سيراميكا، إنبي، غزل المحلة، الجونة، وأسوان.

صحوة في المقدمة

رغم احتفاظ الزمالك بقمة جدول الدوري العام برصيد 33 نقطة، إلا أن المراكز في المربع الذهبي شهدت الكثير من المتغيرات في ظل غياب الأهلي المنشغل بالمنافسة في دوري أبطال أفريقيا، حيث تقدم الاتحاد السكندري إلى المركز الثاني بعد فوزه على المقاولون وتراجع الأهلي للمركز الثالث، في الوقت الذي احتل فيه المصري المركز الرابع بعد خسارته أمام الدراويش.