شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان قويتان فى ثانى أيام الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت، مواجهتان قويتان فى إطار ثانى أيام الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دورى سيدات اليد للموسم المحلى 2020/2021، حيث تشهد لقاءين بين الأهلى مع الشمسى سبورتنج مع الزمالك.

وشهد أول أيام الدورة المجمعة الأولى التى تستضيفها صالة حسن مصطفى فوز الأهلى على الزمالك أمس الجمعة بنتيجة 33/24.

فيما تشهد الجولة الأخيرة فى هذه الدورة المجمعة لقاءين بين الزمالك مع الشمس وسبورتنج مع الأهلى.

بينما ستقام الجولة الثالثة عشرة بدورى المحترفين للرجال يوم 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأوليمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك والزهور مع الطيران وهليوبوليس مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأوليمبى.