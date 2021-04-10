جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم..انتصارات صعبة للكرخ وزاخو وسقوط الطلبة

تعرف على جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم الجمعة 9 أبريل 2021، حيث أقيمت 4 مباريات لأندية الكرخ والميناء والكهرباء وزاخو ونفط البصرة وامانة بغداد ونفط الوسط والطلبة.

وأقيمت من بعد عصر اليوم الجمعة الأربع مباريات، الأولى انتهت بفوز الكرخ 1/2 أمام الميناء، والثانية شهدت سقوط الكهرباء على ملعبه أمام زاخو بنتيجة 2/1، والثالثة انتهت بفوز صعب لفريق نفط البصرة على امانة بغداد بهدف نظيف، وبنفس النتيجة انتصر نفط الوسط على ضيفه الطلبة.

وواصل نادي القوة الجوية تصدر جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، بعد نتائج مباريات يوم الجمعة، مع مباراة ناقصة أمام الديوانية، تجرى عصر الأحد 11 أبريل، فيما كان نادي النجف أكبر المستفيدين.

ويمتلك نادي القوة الجوية في رصيده 59 نقطة، جمعها من 26 مباراة، بفارق ثمان نقاط كاملة عن النجف صاحب المركز الثاني، برصيد 51 نقطة من 27 مباراة، فيما يأتي نادي الشرطة ثالثاً برصيد 49 نقطة من 27 مباراة.

جدول ترتيب الدوري العراقي.. “النجف أكبر المستفيدين، و4 أندية تصارع على المربع الذهبي”

حقق نادي النجف فوزاً مثيراً 1/3 على الثالث نادي الشرطة، يوم الخميس 8 أبريل، في افتتاح مباريات الجولة 27، لينفرد بوصافة جدول ترتيب الدوري العراقي، بفارق 8 نقاط وراء المتصدر نادي القوة الجوية، مع مباراة أقل لهذا الأخير أمام نادي الديوانية.

وتصارع ثلاث أندية أخرى بجانب النجف على المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري العراقي، يتقدمها نادي الشرطة، الذي تراجع للمركز الثالث برصيد 49 نقطة، اثر خسارته أمام النجف الخميس الماضي، بفارق نقطة عن الرابع نادي الزوراء، صاحب 48 نقطة من 26 مباراة، ونادي نفط الوسط خامس الترتيب، برصيد 48 نقطة، جمعها من 27 مباراة.

جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم

1. القوة الجوية 58 نقطة من 26 مباراة

2. نادي النجف 51 نقطة من 27 مباراة

3. نادي الشرطة 49 نقطة من 27 مباراة

4. نادي الزوراء 48 نقطة من 26 مباراة

5. نادي نفط الوسط 48 نقطة من 27 مباراة

6. نادي زاخو 40 نقطة من 27 مباراة

7. نادي النفط 36 نقطة من 27 مباراة

8. نادي نفط ميسان 36 نقطة من 27 مباراة

9. نادي أمانة بغداد 36 نقطة من 27 مباراة

10. نادي الكرخ 33 نقطة من 27 مباراة

11. نادي أربيل 32 نقطة من 27 مباراة

12. نادي الميناء 31 نقطة من 27 مباراة

13. نادي نفط البصرة 31 مباراة من 27 مباراة

14. نادي الديوانية 28 نقطة من 26 مباراة

15. الصناعات الكهربائية 27 نقطة من 26 مباراة

16. نادي الطلبة 27 نقطة من 27 مباراة

17. نادي كهرباء 24 نقطة من 27 مباراة

18. نادي القاسم 23 نقطة من 27 مباراة

19. نادي الحدود 20 نقطة من 27 مباراة

20. نادي السماوة 20 نقطة من 27 مباراة