فالدانو لـ كلوب: ملعب أنفيلد مثل ملاعب التدريب بالنسبة لسانتياجو برنابيو!

هاجم أسطورة ريال مدريد “خورخي فالدانو” المدير الفني لنادي ليفربول “يورجن كلوب” بعد سخريته من ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي استضاف مباراة الريال والريدز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وخسر ليفربول أمام ريال مدريد بنتيجة 1/3 وكادت شباكه تتلقى نتيجة أعرض لولا تألق الحارس أليسون بيكر في التصدي لمحاولات زملاء كريم بنزيمة.

ويعتقد المدير الفني للريدز “يورجن كلوب” أن ضيق وصغر ملعب ألفريدو دي ستيفانو وعدم اعتياد فريقه على لعب مباريات في هكذا ملعب، كانت ضمن الأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة، وإن مباراة الإياب على ملعب أنفيلد روود الأسبوع المقبل ستكون مغايرة، قائلاً “ينتظر ريال مدريد عملاً شاقًا في أنفيلد”.

وأقر خورخي فالدانو خلال حديث خص به راديو “أوندا سيرو” مساء أمس الجمعة بأن اللعب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في منطقة فالديبيباس بالعاصمة الإسبانية مدريد ليس هو نفسه على الملعب الرئيسي لريال مدريد “سانتياجو برنابيو”، لكنه وجه انتقادات لاذعة للمدرب الألماني، بوصف ملعب أنفيلد بملعب التدريب أمام سانتياجو برنابيو.

وقال فالدانو أوندا سيرو “ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو أن ريال مدريد لا يلعب في فالديبيباس للحصول على ميزة رياضية، فالبرنابيو حتى لو كان فارغًا يؤثر على الخصوم. ريال مدريد يخسر في ملعب ألفريدو دي ستيفانو أكثر مما يفوز”.

وأرسل فالدانو رسالة قوية إلى كلوب حين قال “عندما تنتهي أعمال التجديد في ملعب البرنابيو سيبدو ملعب أنفيلد روود وكأنه ملعب تدريب. عليك أن تتكيف مع الزمن”.

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