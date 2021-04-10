شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقق رقمًا غائبًا في دوري أبطال أفريقيا منذ 22 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وحجز البطاقة الثانية في مجموعته خلف سيمبا التنزاني الذي انتزع الصدارة.

وفاز الأهلي على سيمبا بملعب السلام وي الأهلي بالقاهرة بهدف نظيف محققاً 11 نقطة خلال 6 مباريات في المجموعة التي تضم معهما كل من فيتا كلوب والمريخ السوداني.

ونجح الأهلي خلال مشواره في مرحلة المجموعات للنسخة الجارية من تسجيل 5 أهداف خارج ملعبه معادلاً عدد أهدافه خارج الديار في أول مشاركة له في مجموعات دوري الأبطال نسخة 1999.

ونجح الأهلي في تسجيل ثلاثية أهداف نظيفة فاز بهم على فيتا كلوب بكينشاسا بلقاء الجولة الرابعة، كما حقق تعادلاً درامياً أمام المريخ السوداني في أم ردمان بهدفين لكل فريق، في حين لم يسجل في شباك سيمبا بتنزانيا.

أما في نسخة 1999 فجاءت الأهداف الخمسة الخارجية للأهلي بواقع ثلاثية في شباك شوتنج ستارز في مباراة انتصر فيها المارد الأحمر بنتيجة 3/2 ، كما زار شباك الرجاء المغربي في تعادل الفريقين 1/1 ، وسجل هدفاً في خسارته أمام هارتس أوك أوك الغاني.

ونجح الأهلي بعد 22 عاماً من معادلة أكبر عدد من الأهداف التي سجلها خارج أرضه في مرحلة المجموعات للنسخة الجارية.