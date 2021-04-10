شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وتونجيث .. مصطفى محمد «قناص البيت الأبيض» أمام الفرق السنغالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره تونجيث السنغالي اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وواجه فريق الزمالك الأندية السنغالية في البطولات الإفريقية على مدار التاريخ في ٥ مناسبات، فاز الأبيض في مواجهتين وخسر في مثليهما وانتهى لقاء وحيد بالتعادل. وسجل الزمالك خلال مواجهاته الخمس أمام الفرق السنغالية ٥ أهداف واستقبلت مرماه ٣ أهداف، ليدخل الأبيض مباراة تونجيث في وضعية تاريخية جيدة.

ويعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق وجالاتا سراي التركي الحالي هداف مواجهات الأبيض أمام الفرق السنغالية برصيد هدفين.وأحرز مصطفى محمد الهدفين في مواجهتي الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية بواقع هدف في مباراة الذهاب والتي انتهت بخسارة الزمالك بهدفين لهدف، وسجل الهدف الثاني في مباراة العودة والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 1/٠ .

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد ٥ نقاط، حيث فاز الأبيض في مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر في مثليهما، وسجل الفريق ٣ أهداف واستقبل ٤ أهداف.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بأي نتيجة على تونجيث السنغالي، بجانب فوز الترجي التونسي على مولودية الجزائر، من أجل الصعود إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.