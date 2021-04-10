شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وتونجيث .. تاريخ مواجهات الفارس الأبيض مع أندية السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته الأخيرة لمواجهة تونجيث السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ويستعرض الموقع الرسمي لنادي الزمالك تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية السنغالية في السطور التالية:

واجه فريق الزمالك الأندية السنغالية في البطولات الإفريقية على مدار التاريخ في ٥ مناسبات، فاز الأبيض في مواجهاتين وخسر في مثليهما وانتهى لقاء وحيد بالتعادل. كانت المواجهة الأولى أمام فريق نديامبور في دور الثمانية من بطولة كأس الكئوس عام ٢٠٠٠، حيث فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، سجلها أسامة نبيه، وحسام عبد المنعم، وعبد الحميد بسيوني، قبل أن يخسر الأبيض في مواجهة العودة بهدف نظيف.

واجه الفارس الأبيض نظيره جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الماضية، حيث خسر الزمالك مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف سجله مصطفى محمد، قبل أن يفوز في مواجهة العودة بهدف نظيف سجله أيضا مصطفى محمد ليصعد الفريق إلى دور المجموعات.

واجه الزمالك الفرق السنغالية للمرة الخامسة أمام تونجيث السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية وانتهت لمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

سجل الزمالك خلال مواجهاته الخمس أمام الفرق السنغالية ٥ أهداف واستقبل مرماه ٣ أهداف، ليدخل الأبيض مباراة تونجيث في وضعية تاريخية جيدة. ويواجه فريق الزمالك نظيره تونجيث في تمام الساعة السادسة مساء من يوم السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد ٥ نقاط، حيث فاز الأبيض في مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر في مثلهما، وسجل الفريق ٣ أهداف واستقبل ٤ أهداف.

ويحتاج فربق الزمالك إلى الفوز بأي نتيجة على تونجيث السنغالي، بجانب فوز الترجي التونسي على مولودية الجزائر، من أجل الصعود إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.