شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وتونجيث .. تاريخ مواجهات الفارس الأبيض مع أندية السنغال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته الأخيرة لمواجهة تونجيث السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ويستعرض الموقع الرسمي لنادي الزمالك تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية السنغالية في السطور التالية:
واجه فريق الزمالك الأندية السنغالية في البطولات الإفريقية على مدار التاريخ في ٥ مناسبات، فاز الأبيض في مواجهاتين وخسر في مثليهما وانتهى لقاء وحيد بالتعادل. كانت المواجهة الأولى أمام فريق نديامبور في دور الثمانية من بطولة كأس الكئوس عام ٢٠٠٠، حيث فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، سجلها أسامة نبيه، وحسام عبد المنعم، وعبد الحميد بسيوني، قبل أن يخسر الأبيض في مواجهة العودة بهدف نظيف.
واجه الفارس الأبيض نظيره جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الماضية، حيث خسر الزمالك مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف سجله مصطفى محمد، قبل أن يفوز في مواجهة العودة بهدف نظيف سجله أيضا مصطفى محمد ليصعد الفريق إلى دور المجموعات.
واجه الزمالك الفرق السنغالية للمرة الخامسة أمام تونجيث السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية وانتهت لمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
سجل الزمالك خلال مواجهاته الخمس أمام الفرق السنغالية ٥ أهداف واستقبل مرماه ٣ أهداف، ليدخل الأبيض مباراة تونجيث في وضعية تاريخية جيدة. ويواجه فريق الزمالك نظيره تونجيث في تمام الساعة السادسة مساء من يوم السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد ٥ نقاط، حيث فاز الأبيض في مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر في مثلهما، وسجل الفريق ٣ أهداف واستقبل ٤ أهداف.
ويحتاج فربق الزمالك إلى الفوز بأي نتيجة على تونجيث السنغالي، بجانب فوز الترجي التونسي على مولودية الجزائر، من أجل الصعود إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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