شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الزمالك وتونجيث والقنوات الناقلة الأرضي والمفتوحة وتشكيل بطل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الزمالك المصري يخوض مباراة فاصلة أمام تونجيث السنغالي في الجولة الختامية لدوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا والتى يصعد الزمالك لدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال حال فوزه على بطل السنغال، وفوز الترجى على المولودية في اللقاء الذي سيقام السبت 10-4-2021.

وأظهرت محركات البحث أن جماهير الزمالك تريد معرفة موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر للمباراة ومعرفة ترتيب الفريقين في المجموعة خلال الساعات الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي – 7-4-2021

وتلعب مباراة الزمالك وتونجيث عند الساعة السادسية مساءً بتوقيت مصر في بث مباشر في ستاد القاهرة الدولي بمحافظة القاهرة. وتستطيع مشاهدة مباراة الزمالك وتونجيث على قناة بين سبورتس بتعليق صوتي علي محمد علي بالقنوات التالية:

beIN Sports HD 6

beIN Sports Connect

قناة أرضية تنقل مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32 وأولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي، ثم يمكنك تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي لمشاهدة مباراة الزمالك وتونجيث وعليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون، فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك، ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات، وقم بعمل توليف إعداد القناة، اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها من أجل مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي

وتنقل المباراة أيضاً عبر قناة مكسبي الفضائية وتردد قناة مكسبي هو 11411 أفقي بمعدل ترميز 27500.

تشكيل الزمالك أمام تونجيث 10-4-2021

من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك أمام تونجيت السنغالي على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود الونش_ محمود علاء _ أحمد فتوح _ حازم أمام.

خط الوسط: طارق حامد _ فرجاني ساسي _ يوسف أوباما.

خط الهجوم: شيكابالا _ أشرف بن شرقي_ مراون حمدي.