شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين.. صلاح يواجه تريزيجيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل ليفربول بملعبه أنفيلد نظيره أستون فيلا، في مباراة تبشر بإثارة ضخمة تجمع بينهما لحساب الجولة 31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بملعب فيلا بارك قد شهدت انتصارًا تاريخيًا لزملاء محمود تريزيجيه، عندما أسكنوا شباك الريدز سبعة أهداف في مقابل هدفين في شباكهم.

ليفربول ليس في أفضل أحواله كما هو معروف، وما زاد الأمور تعقيدًا كانت الهزيمة التي تعرض لها رجال يورجن كلوب على يد ريال مدريد بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا السبت 10-4-2021

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا هو السبت الموافق 10 أبريل 2021، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وبطبيعة الحال ستنقل القمة الكروية المنتظرة بين الفريقين على شاشاتها.

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تشكيل فريق ليفربول وأستون فيلا

تشكيل ليفربول

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - ناثان فيليبس - أوتشان كاباك - ألكسندر أرنولد

جورجينيو فاينالدوم - تياجو ألكنتارا - نابي كيتا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل أستون فيلا

إيميليانو مارتينيز

مات تارجت - تروني مينجس - إيرزي كونسا - ماتي كاش

مورجان سانسون - دوجلاس لويز

بيرتراند تراوري - جاك جريليش - محمود حسن تريزيجيه

أولي واتكينس