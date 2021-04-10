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سيد عبدالحفيظ: ما يتعرض له الأهلي لا يحدث في أي مكان بالعالم ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تلاحم المباريات خلال مشوار الفريق بمسابقة الممتاز بالموسم الجاري.

وقال عبدالحفيظ خلال تصريحات تليفزيونية:«لا أستطيع أن أتفهم هذا الضغط والتلاحم في المباريات، أتابع جميع الدوريات العالمية وما يتعرض له الأهلي لا يحدث في أي مكان في العالم».

وأوضح:«ليس من المعقول أن يلعب الأهلي مبارياته المؤجلة في الدوري المصري كل 48 ساعة».

وأكمل:«حققنا فوز معنوي على حساب سيمبا التنزاني في ظل غياب عدد كبير من النجوم مثل معلول وهاني وياسر ابراهيم بالاضافة إلى اصابة أجايي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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