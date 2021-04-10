شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: ما يتعرض له الأهلي لا يحدث في أي مكان بالعالم ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تلاحم المباريات خلال مشوار الفريق بمسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري.

وقال عبدالحفيظ خلال تصريحات تليفزيونية:«لا أستطيع أن أتفهم هذا الضغط والتلاحم في المباريات، أتابع جميع الدوريات العالمية وما يتعرض له الأهلي لا يحدث في أي مكان في العالم».

وأوضح:«ليس من المعقول أن يلعب الأهلي مبارياته المؤجلة في الدوري المصري كل 48 ساعة».

وأكمل:«حققنا فوز معنوي على حساب سيمبا التنزاني في ظل غياب عدد كبير من النجوم مثل معلول وهاني وياسر ابراهيم بالاضافة إلى اصابة أجايي».