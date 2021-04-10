شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة سيمبا من أجل الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراة سيمبا التنزاني والتي أقيمت أمس الجمعة في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي كانت بمثابة تحصيل حاصل بعد صعود الأهلي إلى دور الثمانية الإفريقي عن المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمباراته ضد النصر في دور الـ32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم 14 أبريل الجاري، والتي تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب ارتباطات الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي ينوي الجهاز الفني الاعتماد على اللاعبين الاحتياطيين فيها من أجل تجهيزهم للفترة القادمة.

وكشفت تقارير صحفية، عن طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، مسئولى الأحمر ضرورة الاتفاق مع بيتر شالولايل مهاجم صن داونز الجنوب أفريقى لتدعيم مركز المهاجم الصريح في الانتقالات الصيفية المقبلة.

قالت صحيفة " kickoff " المتخصصة فى تغطية أخبار الكرة الأفريقية، إن موسيماني يكافح للعثور على هداف منتظم بعدما فشل كل من مروان محسن ووالتر بواليا وصلاح محسن ومحمد شريف مهاجمى الأهلى فى حل أزمة التهديف خاصة أنهم يساهموا فى تسجيل الأهداف حتى الآن.