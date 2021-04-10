شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتعرض لحملة داخل ليفربول بقيادة ماني وفرمينو .. تعرف على السبب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول يتعرض لحملة غيرة داخل فريقه الإنجليزي بسبب ارتفاع القيمة التسويقية للاعب المصري داخل ليفربول، ووفقا لبعض التقارير التي انتشرت مؤخرا فأن النجمين البرازيلي والسنغالي أصبحا لايثقان في النجم المصري محمد صلاح.

غرفة ليفربول متوترة بسبب «غيرة» ماني وفرمينو من محمد صلاح

ووفقا لما نشره موقع elpais، غرفة ملابس ليفربول متوترة مع الغيرة، ويقود ماني وفيرمينو حملة «غيرة» داخل ليفربول كونها الفصيل الذي يرى صلاح الأعلى أجرًا للفريق بأكثر من 12 مليون يورو سنويا- كشخص متميز يستفيد من العمل الجماعي الشاق الذي يقوم به الجميع لاستعادة الكرة بعد الخسارة.

وأضاف التقرير، يظهر على صلاح علامات الملل ولا يبدو أنه مستعد لقضاء أوقات عصيبة في إنجلترا، خاصة بعد المقابلات التي أجراها مع صحيفتي As وMarca في الأشهر الأخيرة والتى تعد مؤشرا آخر على أنه يبحث عن وجهة لتوقيع العقد الرائع الأخير في حياته المهنية. فيما يؤكد وكيل بريطاني أنه إذا لم يتم بيع صلاح- الذي أنهى علاقته مع ليفربول في عام 2023- في عام 2020، فذلك لأن الوباء تسبب في هبوط السوق.

محمد صلاح يتعرض لحملة داخل ليفربول بقيادة ماني وفرمينو

وفي نفس السياق، قال موقع punditarena، ذكرت تقارير في إسبانيا أن هناك توترًا في غرفة ملابس ليفربول بين بعض اللاعبين الأساسيين. أضاف التقرير، التقارير أن هناك توترًا بين نجمي ليفربول ساديو ماني وروبرتو فيرمينو تجاه محمد صلاح الذي لا يثقون به، كانت هناك بعض علامات الاحتكاك هذا الموسم بين ماني وصلاح، ومع ذلك، لا توجد اقتراحات علنية بوجود أي خلاف بين زملائه في الفريق.

ومع ذلك، وفقًا لصحفي كرة القدم الإسباني دييجو توريس، فإن غرفة ملابس ليفربول «كانت متوترة مع الغيرة» مع استياء شديد تجاه صلاح، اللاعب الأعلى أجراً في الفريق. وأكمل التقرير، كتب توريس أيضًا أن المصادر أخبرته أن ليفربول ربما كان سيبيع صلاح الصيف الماضي لولا الوباء الذي «تسبب في كساد السوق». بعد هزيمة ليفربول أمام تشيلسي في مارس، كتب توريس أن ماني وفيرمينو «لا يتوافقان مع صلاح» وأنهما «لا يثقان به.

محمد صلاح يتعرض لحملة داخل ليفربول بقيادة ماني وفرمينو

وقال: لقد سئموا من كونهم من يركضون أكثر حتى أن صلاح، الذي يعتبرونه أقل اكتمالا، هو الشخص الأكثر مظهرًا والذي يحقق أكبر قدر من المال وفقًا لفوربس، 12 مليون يورو سنويا.

في وقت سابق من هذا الموسم، كان لدى مايكل أوين نظرية مفادها أن ماني لم يحاول الفوز بركلة جزاء لأنه لا يريد أن يسدد صلاح الركلة ويسجل، مما يشير إلى أنه شعر بوجود توتر بين الباي.

محمد صلاح يتعرض لحملة داخل ليفربول بقيادة ماني وفرمينو