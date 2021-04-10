سيف زاهر يكشف عن طلبات موسيماني لتدعيم صفوف الأهلي الموسم المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن طلبات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال زاهر، في تصريحات له خلال برنامج "ملعب أون تايم"، إن موسيماني "طلب من إدارة الأهلي ضم 5 صفقات جديدة، بينهما 2 أو 3 لاعبين تم الاستقرار عليهم، وذلك بالاتفاق مع أمير توفيق".

وأضاف الإعلامي: "موسيماني قرر تواجد أحمد ياسر ريان في صفوف النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، بعد نهاية إعارته لفريق سيراميكا كليوباترا، وسوف يتابع باقي المعارين لتحديد موقفهم النهائي من العودة أو البيع".

وتابع: "موسيماني علاقته قوية بالثنائي أمير توفيق وسيد عبدالحفيظ، وعلى الجانب الآخر قرر المدرب الجنوب إفريقي الحفاظ على حراس المرمى الثلاثة، وعلى رأسهم محمد الشناوي الذي رفض جميع عروض الاحتراف".

وذكرت صحيفة "الوطن" ان النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع أولى صفقات الفريق الصيفية، من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق خلال منافسات الموسم الجديد، فى ظل وجود رغبة من جانب موسيماني لتدعيم الصفوف بشكل مثالي، وسد نواقص الفريق خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.

وقالت الصحيفة إن كريم فؤاد لاعب نادي النجوم، والمعار حالياً لنادي إنبي، بات قريباً من التواجد فى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل اتفاق مدير التعاقدات بالنادي على تواجده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن للفريق، إضافة إلي نجاحه فى الإيجادة مركز الظهير الأيسر للفريق.

وأشارت إلى أن الأهلي تحصل على توقيع كريم فؤاد خلال الفترة الماضية، منتظراً إنهاء كافة التفاصيل مع ناديه خلال الفترة الحالية، بعدما أبلغ اللاعب إدارة ناديه بعدم تفعيل عقده خلال الفترة المقبلة، من أجل انتقال الأحمر بشكل رسمي مع بداية الموسم المقبل.