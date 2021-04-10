شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتح ملف مواجهة المصرى البورسعيدى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم السبت فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته على ملعبه استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر والمقرر لها التاسعة والنصف مساء 15 أبريل الجارى على ستاد الإسكندرية ، وكان بسيونى قد منح لاعبيه راحة من التدريبات يومى الخميس والجمعة عقب الفوز على الجونة بأربعة أهداف دون رد فى الدوري.

وتأهل الطلائع لدور الستة عشر لبطولة كأس مصر بعد الفوز على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ويأمل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع فى مواصلة مشوار كأس مصر بنجاح على غرار النسخة الأخيرة للبطولة والتى وصل فيها للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه قبل أن يخسر من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً غالياً على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47 وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48 ، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81 وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

وارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 17 ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

يفتقد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود مدافعه أحمد علاء المعار من الاهلى فى مواجهة المصرى البورسعيدى بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة بالدوري.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.